Спонсор террористов "ЛНР" Ефремов вышел из СИЗО в Старобельске: С политикой не завязываю. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

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"Александр Ефремов вышел из СИЗО около 8 утра. Никаких вещей в руках не нес. Его встретил адвокат Евгений Солодко на внедорожнике", - говорится в сообщении.

В машине политика сопровождали двое представителей правоохранительных органов.

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В интервью Ефремов сказал, что направит свои силы на отбеливание репутации - и своей личной, и Партии регионов, которая уже не существует.

"Для меня главная задача - доказать, что я как член Партии регионов совсем невиновен", - отметил он.

Ефремов также указал, что, несмотря на нынешнюю неопределенность, это не значит, что он завязывает с политикой.

Напомним, 22 июля Апелляционный суд Киева после трех лет в СИЗО изменил меру пресечения Ефремову на круглосуточный домашний арест.

Ранее адвокат Ефремова Александр Мельников сообщил, что дело Ефремова передадут в Киев.

Как сообщалось ранее, Ефремова задержали в июле 2016 года в аэропорту "Борисполь". В январе 2017 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Ефремова, которого обвиняют в организации захвата террористами здания Луганской облгосадминистрации; в пособничестве в захвате здания Управления СБУ в Луганской области; в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины; в организационном содействии созданию и деятельности террористической организации "ЛНР"; государственной измене.

Ефремова содержали в СИЗО в Старобельске.