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24.07.19 17:24

В Запорожье женщина-велосипедист протаранила автомобиль. СМИ ошибочно сообщили об участии машины патрульных. ВИДЕО (исправлено)

В Запорожье женщина за рулем велосипеда на большой скорости врезалась в автомобиль. СМИ ошибочно сообщили, что это была машина патрульных полицейских.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео с регистратора появилось в одной из групп полицейских в соцсети.

На видео видно, что автомобиль медленно движется по одной из улиц Запорожья. На подъезде к перекрестку водитель автомобиля замечает женщину на велосипеде, которая выезжает с прилегающей улицы навстречу. При этом, на большой скорости. Водитель автомобиля успевает затормозить, в отличие от велосипедистки - женщина врезается в машину, бьется головой в лобовое стекло и падает.

Отметим, согласно сообщению информагентства УНИАН, в этом ДТП участвовал патрульный автомобиль. Однако позже выяснилось, что автомобиль гражданский. 

В комментариях к видео пользовательница под ником lesnaya_e сообщила, что женщина на велосипеде врезалась в автомобиль ее семьи. А полицейские приехали уже после происшествия. 

В Запорожье женщина-велосипедист протаранила автомобиль. СМИ ошибочно сообщили об участии машины патрульных 01
В Запорожье женщина-велосипедист протаранила автомобиль. СМИ ошибочно сообщили об участии машины патрульных 02

Вот фото автомобиля.

В Запорожье женщина-велосипедист протаранила автомобиль. СМИ ошибочно сообщили об участии машины патрульных 03
В Запорожье женщина-велосипедист протаранила автомобиль. СМИ ошибочно сообщили об участии машины патрульных 04

В управлении патрульной полиции Запорожской области в комментарии Цензор.НЕТ также опровергли участие автомобиля полицейских в этом инциденте. 

"Патрульные получили вызов о ДТП без пострадавших. Прибыв на вызов по адресу переулок Автодоров, патрульные обнаружили ДТП между велосипедом, которым управляла женщина 1951 года рождения, и транспортным средством Chevrolet Aveo, водитель которого 1982 года рождения. На велосипедистку составили протокол по статье 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях за создание ДТП, также патрульные составили схему ДТП и отобрали объяснения. Пострадавших в ДТП нет", - сообщили в пресс-службе полиции.

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