Трампу можно будет предъявить обвинение, когда он покинет пост президента США, - Мюллер. ВИДЕО

Об этом заявил на слушаниях в Палате представителей Конгресса бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, который расследовал российское вмешательство в выборы, на которых в 2016 году победил Трамп, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

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24 июля Мюллер выступил перед представителями юридического комитета и комитета по разведке и рассказал, как представители России пытались повлиять на ход и результаты президентских выборов в США в 2016 году, на которых победил республиканец Дональд Трамп, и о том, как он и его команда вели расследование этого дела.

Мюллер отметил, что пока Трамп занимает должность президента, его нельзя привлечь к уголовной ответственности за препятствование правосудию. Но дважды, отвечая на вопрос различных конгрессменов, Мюллер заявил, что это можно будет сделать после того, как Трамп оставит эту должность.

Мюллер добавил, что его расследование не оправдывает Трампа.

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"Нет. Президент не был оправдан", - сказал Мюллер, когда его спросили, полностью ли он оправдал Трампа, как об этом президент США несколько раз написал в твиттере после обнародования выводов "российского расследования" Мюллера в марте.

Представители Демократической партии в основном ставили Мюллеру вопрос, действительно ли президент или другие сотрудники Белого дома требовали прекратить "российское расследование" по Трампу, а также оказывалось ли на следствие любое другое давление. Мюллер в докладе указал на "десять инцидентов потенциального препятствования" расследованию со стороны Трампа и других представителей Белого дома.

Дональд Трамп, который неоднократно называл расследования "охотой на ведьм" и требовал его прекратить, реагируя на выступление Мюллера, повторил свои заявления.

Напомним, в марте 2019 года команда Мюллера завершила работу над докладом о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в США. Двухлетнее расследование доказало попытки Москвы повлиять на американский избирательный процесс. Но связей между предвыборным штабом президента США Дональда Трампа и Кремлем следователи не нашли. При этом Мюллер не пришел к однозначному выводу, пытался ли Трамп препятствовать правосудию.

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Москва свою причастность к выборам в других государствах категорически отвергает.