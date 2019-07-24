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24.07.19 22:59

Лисичанск отмечает пятую годовщину освобождения от вооруженных формирований РФ и ее наемников. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ровно пять лет назад силы АТО освободили от российских оккупантов Лисичанск, который в мае 2014 оказался под контролем пророссийских бандформирований и стал основным опорным пунктом противника в Лисичанско-Северодонецком агломерации.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС, по случаю праздника в городе прошел ряд мероприятий. В частности, прошли автопробег, возложение цветов и венков к могилам и мемориалам украинским защитникам, погибшим во время боев за Лисичанск.

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Кроме этого, сегодня в городе состоялось торжественное прохождение военнослужащих ОТУ "Север", пограничников, нацгвардейцев, сводного оркестра и местных жителей с национальной символикой, были организованы показы военной техники, состоялся праздничный концерт.

Напомним, после освобождения Рубежного и Северодонецка, подразделения АТО провели масштабную общевойсковую операцию в Лисичанске. Батальонно-тактические группы 24-й и 95-й бригад Вооруженных сил Украины вышли на западные окраины города, уничтожив хорошо укрепленные позиции врага. С севера пошли в наступление воины 51-й бригады Вооруженных сил и части Национальной гвардии Украины.

Украинские армейцы нанесли мощный удар по логовам противника на нескольких направлениях. Незаконные вооруженные формирования оказали упорное сопротивление.

24 июля 2014 года в городе воцарился мир. В тот день в 22 часов 20 минут над городским советом Лисичанска Луганской области поднят государственный флаг Украины

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Лисичанск отмечает пятую годовщину освобождения от вооруженных формирований РФ и ее наемников 01
Лисичанск отмечает пятую годовщину освобождения от вооруженных формирований РФ и ее наемников 02
Лисичанск отмечает пятую годовщину освобождения от вооруженных формирований РФ и ее наемников 03
Лисичанск отмечает пятую годовщину освобождения от вооруженных формирований РФ и ее наемников 04

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Лисичанск отмечает пятую годовщину освобождения от вооруженных формирований РФ и ее наемников 05
Лисичанск отмечает пятую годовщину освобождения от вооруженных формирований РФ и ее наемников 06
Лисичанск отмечает пятую годовщину освобождения от вооруженных формирований РФ и ее наемников 07
Лисичанск отмечает пятую годовщину освобождения от вооруженных формирований РФ и ее наемников 08
Лисичанск отмечает пятую годовщину освобождения от вооруженных формирований РФ и ее наемников 09
Лисичанск отмечает пятую годовщину освобождения от вооруженных формирований РФ и ее наемников 10

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Фото: facebook.com/pressjfo.news

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