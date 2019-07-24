Лисичанск отмечает пятую годовщину освобождения от вооруженных формирований РФ и ее наемников. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС, по случаю праздника в городе прошел ряд мероприятий. В частности, прошли автопробег, возложение цветов и венков к могилам и мемориалам украинским защитникам, погибшим во время боев за Лисичанск.
Кроме этого, сегодня в городе состоялось торжественное прохождение военнослужащих ОТУ "Север", пограничников, нацгвардейцев, сводного оркестра и местных жителей с национальной символикой, были организованы показы военной техники, состоялся праздничный концерт.
Напомним, после освобождения Рубежного и Северодонецка, подразделения АТО провели масштабную общевойсковую операцию в Лисичанске. Батальонно-тактические группы 24-й и 95-й бригад Вооруженных сил Украины вышли на западные окраины города, уничтожив хорошо укрепленные позиции врага. С севера пошли в наступление воины 51-й бригады Вооруженных сил и части Национальной гвардии Украины.
Украинские армейцы нанесли мощный удар по логовам противника на нескольких направлениях. Незаконные вооруженные формирования оказали упорное сопротивление.
24 июля 2014 года в городе воцарился мир. В тот день в 22 часов 20 минут над городским советом Лисичанска Луганской области поднят государственный флаг Украины