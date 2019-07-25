"Стрельбы прошли успешно": на Одесчине состоялся очередной этап испытаний ракет РСЗО "Вильха" с увеличенной дальностью поражения. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО, об этом сообщил заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос по завершению испытания.

Во время испытаний Кривонос принял участие в проверке технических решений и результатов поражения целей на максимальной дальности.

"Стрельбы прошли успешно", - заявил заместитель Секретаря СНБО Украины.

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Он отметил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял ряд решений по обеспечению скорейшего принятия на вооружение и поставки новых ракет для реактивных систем залпового огня.

"Вильха" - разработка конструкторов государственного предприятия "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" в сотрудничестве с другими государственными и частными предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины. Производство ракет будет осуществляться в Украине по замкнутому циклу.