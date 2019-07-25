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25.07.19 13:34

В Украине стартует кампания по вакцинации взрослых от дифтерии и столбняка, - Супрун. ВИДЕО

В Украине стартует кампания по вакцинации взрослых от дифтерии и столбняка

Об этом заявила 25 июля на пресс-конференции исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.


"Со следующей недели у нас начинается кампания по вакцинации взрослых людей против дифтерии и столбняка. Я призываю всех сейчас пойти к своему семейному врачу, чтобы проверить, когда у вас была вакцинация… Вакцины есть в наличии", – заявила Супрун.

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Она добавила, что все вакцины в Украине – безопасны. "Они могут нас защитить от болезней, которые даже не должны существовать в XXI веке", – акцентировала Супрун.

Напомним, ряд медиков, в частности Евгений Комаровский ранее заявлял, что одной из особенностей кори и дифтерии является цикличность вспышек данных заболеваний, соответственно  после вспышки кори в Украине может произойти вспышка дифтерии. По состоянию на конец ноября 2018 года в Украине были зарегистрированы девять случаев заболевания дифтерией, тогда как в 2017 году не зафиксирован ни один случай. Статистика за 2019 год на сайте Центра общественного здоровья Минздрава пока не приводится. 

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