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25.07.19 16:07

СБУ блокировала масштабное хищение древесины из Лазещинского лесничества на Закарпатье. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во исполнение указа Президента Украины "О некоторых мерах по сохранению лесов и рациональном использовании лесных ресурсов" и в рамках мероприятий по охране природных ресурсов сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области блокировали незаконную реализацию лесосырья должностными лицами лесной охраны Лазещинского лесничества госпредприятия "Ясинянское лесоохотничье хозяйство" .

Оперативники спецслужбы установили, что служащие нескольких структурных подразделений предприятия осуществляют несанкционированную заготовку и сбыт лесоматериалов в особо крупных размерах, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Неучтенный лес злоумышленники реализовывали местным деревоперерабатывающей хозяйствам.

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Во время санкционированных следственных действий на территориях государственных предприятий правоохранители обнаружили большое количество леса и пиломатериалов без документов об их происхождении, а также неучтенные средства деревообработки. Кроме того, выявлены многочисленные факты нарушения трудового законодательства, в частности отсутствие на отдельных предприятиях разрешений на выполнение работ повышенной опасности и использование труда неоформленных работников.

СБУ блокировала масштабное хищение древесины из Лазещинского лесничества на Закарпатье 01
СБУ блокировала масштабное хищение древесины из Лазещинского лесничества на Закарпатье 02
СБУ блокировала масштабное хищение древесины из Лазещинского лесничества на Закарпатье 03
СБУ блокировала масштабное хищение древесины из Лазещинского лесничества на Закарпатье 04
СБУ блокировала масштабное хищение древесины из Лазещинского лесничества на Закарпатье 05
СБУ блокировала масштабное хищение древесины из Лазещинского лесничества на Закарпатье 06

По предварительной информации в результате таких злоупотреблений должностные лица лесничества получили более 300 тыс. гривен "прибыли". Профильные эксперты оценивают масштабы экологического ущерба.

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Сейчас одному из организаторов противоправной схемы объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для выяснения всех обстоятельств дела и установления других должностных лиц лесного хозяйства, причастных к махинациям. Также проверяется информация о возможном контрабандном перемещении незаконно заготовленной древесины за границу.

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