Полиция задержала шестерых подозреваемых в нападении на патрульного в Киеве. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил глава полиции Киева Андрей Крищенко.

"Полицейский находился на службе, когда увидел конфликт между молодыми людьми: представился, сделал замечание - и на него набросились с кулаками", - говорится в сообщении.

В ответ он применил травматическое оружие: сделал несколько предупредительных выстрелов, от которых никто не пострадал, и потерял сознание от удара бутылкой по голове.

Наряды патрульных и оперативники по горячим следам задержали шестерых подозреваемых в нападении на полицейского.

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"Хочу напомнить всем "ковбоям", что за нападение на полицейского при исполнении предусмотрено до 15-ти лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы", - отметил Крищенко.

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