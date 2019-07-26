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26.07.19 13:35

Вопрос о согласовании увольнения Кличко с поста главы КГГА будет вынесен на ближайшее заседание Кабмина, - Гройсман. ВИДЕО

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что Кабинет министров Украины рассмотрит вопрос о согласовании увольнения главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко на ближайшем заседании.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он сообщил в эфире "Радио НВ" в пятницу.

"В соответствии с Конституцией все главы областных госадминистраций слагают свои полномочия перед новоизбранным Президентом Украины. История проходит абсолютно логично... Так или иначе, он слагает свои полномочия, а далее вопрос назначения, назначит Президент Кличко или не назначит. Я не могу сказать, я на эту тему с Президентом не говорил", - сказал Гройсман .

Гройсман отметил, что вопрос по согласованию увольнения Кличко будет вынесен на ближайшее заседание правительства для рассмотрения.

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"Это полномочия Президента. Я не мешал предыдущему Президенту назначать глав администраций, и не буду мешать Президенту действующему", - добавил премьер.

Как сообщалось, Офис Президента Украины обратился в Кабинет министров с просьбой внести представление на увольнение главы КГГА Кличко.

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