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26.07.19 17:28

Патрули Нацгвардии с 1 августа будут самостоятельно нести службу по охране общественного порядка, - Яровой. ВИДЕО

С 1 августа патрули Национальной гвардии Украины будут самостоятельно охранять общественный порядок.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом сегодня, 26 июля, во время совещания заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

"Исходя из анализа публичной безопасности в общественных местах, было проведено совместное совещание с председателем Нацполиции, командующим Национальной гвардии и заинтересованными службами, на котором было принято решение о создании совместных групп из представителей Нацполиции и Нацгвардии по наработке нормативно-правовых актов, алгоритма действий и порядка взаимодействия с целью самостоятельного несения службы военнослужащими Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении.

Во время патрулирования нацгвардейцы будут в оперативном подчинении руководителей Национальной полиции.

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Патрули Нацгвардии с 1 августа будут самостоятельно нести службу по охране общественного порядка, - Яровой 01

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