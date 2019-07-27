На Днепропетровщине при загадочных обстоятельствах погибли три фермера, - глава Агро-продовольственного совета Слободяник просит Зеленского вмешаться. ВИДЕО

За последние три месяца в Днепропетровской области загадочным образом погибли трое владельцев крупных сельскохозяйственных предприятий. Незадолго до или через некоторое время после трагедии хозяйства погибших загадочным образом перерегистрировали. Об этом голове Агро-Продовольственной Совета Ивану Слободянику рассказали родственники погибших, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.

"То, что происходит в Днепропетровской области сложно описать словами. Настоящий криминал, организованный местными преступными группировками, которые скорее всего связаны с местными властями. За последний квартал три убийства, с очень похожими чертами организации преступлений. Во всех случаях преступники действовали по одному алгоритму: находят предприятие с 4-5 тысячами га земли, через подставных регистраторов и с помощью поддельных документов перерегистрировали, а законных владельцев убивают, инсценируя самоубийство или несчастный случай", - заявил Иван Слободяник.

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Так, в селе Попасное Днепропетровской области после незаконной перерегистрации предприятия его руководитель был найден повешенным. До этого ему предлагали продать предприятие в виде угрозы рейдерского захвата. Аудио-запись этого разговора была у тещи погибшего, через некоторое время ее тело обнаружили в бассейне собственного дома.

Аналогичная трагедия произошла в селе Новопавловка на границе с Донецкой областью. 10 июня владельца крупного агропредприятия нашли в доме со смертельным огнестрельным ранением и оружием в руках, однако гильзы на месте преступления так и не обнаружили. Через месяц, 10 июля, после перерегистрации у предприятия появился новый собственник.

Иван Слободяник обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и будущим народным депутатам Украины с призывом взять расследование под личный контроль и добиться справедливого наказания для виновных.

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"Мы не можем вернуть жизнь этим людям, но мы можем хотя бы вернуть справедливость, чтобы предприятия вернулись к их семьям. Я призываю всеми возможными способами распространить эту информацию. Резонанс и жесткий общественный контроль не дадут спустить расследование на тормозах ", - сказал Слободяник.