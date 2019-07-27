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27.07.19 15:23

Патрульные в Харькове на пешеходном переходе сбили женщину с 3-летним мальчиком. Начато служебное расследование. ВИДЕО+ФОТО

В Харькове в пятницу, 26 июля, произошло ДТП с участием патрульного автомобиля, в результате которого пострадала 59-летняя женщина и 3-летний мальчик.

Об этом говорится в сообщении патрульной полиции Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

"26 июля около 20:35 на перекрестке проспектов Петра Григоренко - Героев Сталинграда (г. Харьков. - Ред.) произошло ДТП с участием служебного автомобиля патрульной полиции. Предварительно установлено, что автомобиль "Toyota Prius" двигался по проспекту Героев Сталинграда. Осуществляя поворот в направлении проспекта Петра Григоренко на пешеходном переходе автомобиль совершил наезд на женщину. Рядом с 59-летней гражданкой шел 3-летний мальчик. В результате ДТП женщину и ребенка госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом ссадины колен у гражданки и повреждения мягких тканей у мальчика", - говорится в сообщении.

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Патрульные в Харькове на пешеходном переходе сбили женщину с 3-летним мальчиком. Начато служебное расследование 01

Все обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа. Также на месте ДТП выезжало руководство управления патрульной полиции в Харьковской области.

По указанному факту инициировано служебное расследование.

Патрульные в Харькове на пешеходном переходе сбили женщину с 3-летним мальчиком. Начато служебное расследование 02

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