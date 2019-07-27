Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины. ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
На Владимирской горке в Киеве прошел молебен УПЦ МП ко Дню крещения Киевской Руси-Украины. Молебен отправлял глава УПЦ МП митрополит Онуфрий. На богослужении присутствовали также народные депутаты Юрий Бойко, Михаил Папиев, Вадим Новинский.
После молебна прошло крестное шествие по улицам столицы в Киево-Печерскую лавру. Глава УПЦ МП митрополит Онуфрий возложил цветы к памятнику герою Небесной Сотни Михаилу Жизневському.
По маршруту ходы дежурили усиленные наряды полиции, Нацгвардии и ГСЧС.
Далее в Киево-Печерской лавре пройдет всеношное бдение