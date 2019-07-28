Посол Франции Дюмон попрощалась с украинцами в связи с завершением срока полномочий. ВИДЕО

Оно опубликовано в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
До побачення ! pic.twitter.com/PoZEoZBMad— Isabelle Dumont (@isabelledumont) July 27, 2019
"Дорогие друзья, пришло время для меня сказать всем вам "до свидания" после почти четырех лет в Украине, которые пролетели очень быстро, поскольку были очень насыщены работой, впечатлениями, открытиями, встречами. Поверьте, для меня это были незабываемые годы", - отметила Дюмон.
Она пожелала украинцам сплоченной работы под руководством новой команды в достижении мира и решении проблем, которые препятствуют прогрессивному развитию страны.
"Со своей стороны, мы, Европа и Франция в частности, и в дальнейшем будем рядом, чтобы предоставлять вам помощь и поддержку. Спасибо всем вам и удачи", - отметила французский посол.
Напомним, Изабель Дюмон возглавила дипломатическую миссию Франции в Украине в сентябре 2015 года.