В Киеве пьяный прокурор бросил автомобиль и скрылся от патрульных в кустах. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Информатор.

Мужчине сразу предложили пройти проверку на драгере на месте и нашли двоих понятых, ими оказались участники общественной организации PitBull Киев. Но тот отказался. После чего ему также предоставили возможность проехать в медучреждение, чтобы пройти экспертизу там. Это предложение он тоже не принял.

Позже мужчина скрылся через заросли в неизвестном направлении, закрыв перед этим свой Chevrolet.

По законодательству, сотрудники полиции не имеют права задержать прокурора, ведь они не были свидетелями того, как он нарушает. Та же ситуация обстоит с его машиной, ее не заберут на штрафплощадку. Мужчине в любом случае придет повестка в суд.

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Позже журналистам удалось связаться с пресс-службой патрульной полиции Киева для уточнения деталей случившегося. Оказалось, что "хитрый ход" нарушителя был беспочвенным: у мужчины спросили, или он будет подписывать протокол — он отказался при свидетелях. В таком случае, ситуация идет своим чередом: у водителя изъяли водительское удостоверение, составили материалы и мужчина может быть свободен, ожидая решения суда.

Также в пресс-службе уточнили, что даже если бы патрульные были свидетелями нарушений мужчины, задерживать его они не могут, тем более, что материалы составляют без процедуры задержания лица.

Что касается автомобиля нарушителя: его можно эвакуировать только, если он существенно мешает дорожному движению. То, что водитель ушел, никак не влияет на проведение эвакуации. Автомобиль сможет забрать или трезвый водитель, или сам человек, когда будет трезвым. Ведь до решения суда человек имеет временное разрешение на управление транспортным средством сроком до 3 месяцев.

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