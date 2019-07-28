Учения военных медиков с развертыванием передовой хирургической группы прошли на Донетчине. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Учитывая, что обстановка в районе боевых действий в любой момент может измениться, военные медики должны уметь отрабатывать свои действия в полевых условиях и быть готовыми работать в экстремальных ситуациях.

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Передовые хирургические группы созданы на базе мобильных военных госпиталей, функционирующих в районе проведения ООС. Их цель - в максимально сжатые сроки развернуться на наиболее угрожаемых направлениях боевого столкновения для дальнейшей эвакуации раненых бойцов на расстоянии не менее 12 км от линии фронта и оказать квалифицированную медицинскую помощь.