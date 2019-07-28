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28.07.19 18:21

Пьяное ДТП в Ривном: микроавтобус снес электроопору, 1 человек погиб, трое госпитализированы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 27 июля, около 20 часов на улице Киевская города Ривне.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Полицейские на месте происшествия установили, что водитель автомобиля "Mercedes-Benz 308", 23-летний житель Ривне, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где врезался в электроопору.

В результате ДТП 33-летний житель Ривненщины, находившийся на переднем пассажирском сидении, от полученных травм погиб на месте.

Пьяное ДТП в Ривном: микроавтобус снес электроопору, 1 человек погиб, трое госпитализированы 01

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Кроме того, травмы получили еще трое пассажиров, находившихся в грузовом отделении микроавтобуса. У родного брата погибшего, 33-летнего жителя Ривне, медики диагностировали неполный травматический отрыв ушной раковины, у 33-летнего жителя Ривненщины - перелом локтевой кости и нижней челюсти, у 34-летнего жителя Ривне - закрытую травму грудной клетки, ушиб туловища . Все трое госпитализированы в Ривненскую центральную городскую больницу.

Пьяное ДТП в Ривном: микроавтобус снес электроопору, 1 человек погиб, трое госпитализированы 02
Пьяное ДТП в Ривном: микроавтобус снес электроопору, 1 человек погиб, трое госпитализированы 03

Водитель автомобиля Mercedes-Benz сразу после столкновения скрылся. Его разыскали патрульные полицейские совместно с Нацгвардией. Выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения - алкотестер показал 1,4 промилле. Волителя задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания.

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По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

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