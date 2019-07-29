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29.07.19 01:13

Убрать дополнительные функции, сосредоточиться на контрразведке, - Данилюк рассказал о планируемой реформе СБУ. ВИДЕО

Команда нового президента готовит пакет законопроектов, которые должны реформировать различные сферы управления государства, в частности Службу безопасности Украины.

Об этом рассказал секретарь СНБО Александр Данилюк в интервью журналисту 24 канала Антону Голобородько, информирует Цензор.НЕТ.

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Секретарь СНБО подчеркнул, что Служба безопасности исторически встроена в многие процессы государства, поэтому до ее реформирования все остальные реформы абсолютно без смысла.

Что должно произойти:

  1. СБУ должна стать мощной, но в одной ключевой сфере - это контрразведка.
  2. Убрать дополнительные функции, присущие СБУ, в частности экономическая сфера и борьба с коррупцией.

Он добавил, что вышеупомянутые действия активно поддерживаются международными партнерами Украины, а также президентом Зеленским.

"Сейчас я создал группу, которая над ними работает и мы двигаемся очень быстро. Я знаю о том, что у нас уже есть закон, но почему-то он не был принят нашими партнерами, в частности из НАТО. И почему-то его не поддерживают наши эксперты. Почему? Потому что эти законы оставляют работу СБУ неизменной. Такие законы нам не нужны", - сказал Данилюк.

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Он заявил, что к созданию законопроектов должны быть привлечены СБУ, украинские и западные партнеры.

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