Убрать дополнительные функции, сосредоточиться на контрразведке, - Данилюк рассказал о планируемой реформе СБУ. ВИДЕО

Об этом рассказал секретарь СНБО Александр Данилюк в интервью журналисту 24 канала Антону Голобородько, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запрет российских соцсетей в Украине: Данилюк отреагировал на информацию о возможном снятии санкций

Секретарь СНБО подчеркнул, что Служба безопасности исторически встроена в многие процессы государства, поэтому до ее реформирования все остальные реформы абсолютно без смысла.

Что должно произойти:

СБУ должна стать мощной, но в одной ключевой сфере - это контрразведка. Убрать дополнительные функции, присущие СБУ, в частности экономическая сфера и борьба с коррупцией.

Он добавил, что вышеупомянутые действия активно поддерживаются международными партнерами Украины, а также президентом Зеленским.

"Сейчас я создал группу, которая над ними работает и мы двигаемся очень быстро. Я знаю о том, что у нас уже есть закон, но почему-то он не был принят нашими партнерами, в частности из НАТО. И почему-то его не поддерживают наши эксперты. Почему? Потому что эти законы оставляют работу СБУ неизменной. Такие законы нам не нужны", - сказал Данилюк.

Также читайте: Данилюк о премьерстве: "Я сейчас вижу свое будущее в СНБО"

Он заявил, что к созданию законопроектов должны быть привлечены СБУ, украинские и западные партнеры.