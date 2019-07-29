Перед матчем за Суперкубок полиция задержала 12 болельщиков, пытавшихся устроить драку. ВИДЕО

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Одесской области.
"По предварительной информации, указанные лица пытались затеять драку в парке Шевченко, а один из мужчин обидно высказывался в адрес сотрудника полиции, несущего службу по охране общественного порядка при входе на стадион", - говорится в сообщении.
Всех задержанных доставили в отделение полиции, после установления их личностей и обстоятельств инцидента "будет решаться вопрос о правовой квалификации их действий".
Напомним, 28 июля 2019 года в Одессе на стадионе "Черноморец" прошел матч за Суперкубок. Донецкий "Шахтер" забил гол в конце первого тайма, а киевское "Динамо" - на 80-й и 83-й минутах.