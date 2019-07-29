Наемники РФ обустраивают скрытые огневые позиции в "серой зоне", - ГУР. ВИДЕО

Об этом сообщил на брифинге представитель Минобороны Максим Праута, передает Цензор.НЕТ.

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"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российско-оккупационные войска демонстрируют соблюдение договоренностей о прекращении огня в течение светлого времени суток и во время работы представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. В то же время противником осуществляется оборудование скрытых огневых позиций противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов с углублением в т.н. "серую зону" и сообщением с основными позициями подземными проходами", - сказал спикер.

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Он добавил, что контроль за наличием неучтенного оружия и боеприпасов в подразделениях российско-оккупационных войск осуществляют сотрудники ФСБ РФ под видом представителей т.н. "министерств государственной безопасности республик".