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29.07.19 16:15

"Хорошего ветра вам и хорошего настроения!" - губернатор Красноярского края Усс объяснил студентам, что тушить лесные пожары "бессмысленно" и "даже вредно". ВИДЕО

Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что тушить лесные пожары "бессмысленно" и "даже где-то вредно. Выступление губернатора проходило во время встречи со студентами Сибирского федерального университета на дискуссионном клубе "Диалог на равных".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Дождь, российский чиновник сравнил пожары с такими природными явлением, как метель или айсберг.

"Никому же не приходит в голову топить айсберг, чтобы у нас было потеплее?" - сказал Усс, заявив, что лесные пожары - "это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно", а посылать людей тушить огонь в нынешней ситуации - "подвергать их бессмысленной опасности".

По его словам, в крае имеются лишь небольшие очаги возгораний, а вся "драматицзация" вокруг ситуации связана "с высоким уровнем задымления" в городах при северном ветре.

"Желаю вам хорошего ветра, хорошего настроения и смотрите на вещи реалистично, задавая себе вопрос: "Кто тушил эти пожары 100 лет назад?", - сказал Усс.

Общая площадь пожаров в России превысила 3 млн гекратов. Это сопоставимо с территорией, к примеру Бельгии.

Лес горит в 10 регионах: в Якутии, Бурятии, Красноярском, Хабаровском, Пермском и Забайкальском крае, Иркутской, Тюменской областях, в Ямало-Ненецком автономном округе. Жители городов жалуются на дым и смог.

Большинство пожаров не тушат - согласно приказу Минприроды от 2015 года, региональные власти могут не тушить лесные пожары, если они не угрожают населенным пунктам, объектам экономики и если "прогнозируемые затраты на тушение превышают прогнозируемый вред".

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