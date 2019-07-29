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29.07.19 22:59

Вооруженный ружьем мужчина пытался ограбить ювелирный магазин в Киеве, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

29 июля в Голосеевском районе Киева вооруженный мужчина пытался ограбить ювелирный магазин.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"В ювелирный магазин зашел неизвестный мужчина, который сразу достал из пакета предмет, похожий на ружье, и начал угрожать персоналу торгового заведения. Однако на противоправные действия нападающего быстро отреагировал охранник, который набросился на злоумышленника. Правонарушитель успел сделать несколько выстрелов, разбив витрины, и скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.

Вооруженный ружьем мужчина пытался ограбить ювелирный магазин в Киеве, - Нацполиция 01

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Вооруженный ружьем мужчина пытался ограбить ювелирный магазин в Киеве, - Нацполиция 02

По факту нападения начато уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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