"Я сказал, что я не укроп, я против бандеровцев": российские пропагандисты использовали брата главы Донецкой ОВГА Кириленко, чтобы показать "гражданскую войну". ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

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"Гражданская война, родные братья по разные стороны фронта, драма семьи Кириленко". Такой анонс предваряет один из сюжетов в итоговой программе на телеканале "Россия 1". Герои этого сюжета – братья Павел и Евгений Кириленко. Павел руководит военно-гражданской администрацией Донецкой области, а Евгения назвали "офицером спецслужб ДНР". И этот "офицер" даже готов говорить с братом о мире. Вот только на каких условиях, непонятно.

Президент Владимир Зеленский, когда представлял нового руководителя области, так прокомментировал эту информацию: "Огромное количество информации по поводу того, что брат Паши работает там где-то в "ДНР"… Мы все понимаем, что там живут такие же украинцы, как и мы. Мы должны это помнить. У Паши там семья, там родители его, и там брат… У Паши это больной вопрос, поэтому я взял на себя смелость об этом сказать: с братом человек не разговаривает по, так сказать, политическим разногласиям".

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И вот через три недели после этого о родственных отношениях руководителя Донетчины решил рассказать телеканал "Россия 1". Сначала показали мост в Станице Луганской: мол, здесь чуть ли не впервые представители Киева и "ЛНР" "пожали друг другу руки". Потом женщина, которую представили как Надежду, мать братьев Кириленко, говорит: "Мои дети друг в друга стрелять не будут. И вообще, мы один народ, ну как нас можно разорвать".

Евгения Кириленко назвали "офицером спецслужб ДНР". О взаимоотношениях с братом он рассказал так: "Мы уже поняли, что у нас довольно-таки разные политические взгляды. Я бы даже сказал – диаметрально противоположные. Ну и после этого мы как-то в телефонном режиме высказали друг-другу, может быть, не сильно мягко, свои точки зрения, после чего просто прекратили общаться. Я сказал, что я не укроп, я против бандеровцев".

Глава Донецкой ОВГА Павел Кириленко в этот день, как сообщили в администрации, находится в командировке – прокомментировать не смог.

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Татьяна Заровная, журналист и переселенец, рассказала, что такой сюжет на российском телевидении был ожидаем: "Люди, которые нас обстреливают, предлагают нам мир на их условиях, на условиях капитуляции. И параллельно рассказывают всему миру, что в Украине нет никакой агрессии – есть гражданская война. Когда заметили наши коллеги мужа Скабеевой (Евгений Попов – Ред.) недалеко от линии разграничения, так и подумали: будет какой-то пропагандистский сюжет".