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30.07.19 12:45

Вместо парада на День Независимости в Киеве будет Шествие достоинства, - глава ОП Богдан. ВИДЕО

В этом году в Украине День Независимости будут праздновать в новом формате.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал глава Офиса президента Андрей Богдан на брифинге во вторник.

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"Вместо традиционного парада в советских традициях с недешевой демонстрацией техники на центральной улице столицы состоится Шествие достоинства. Это мероприятие в европейском стиле призвано положить начало новой традиции чествования всех, кем гордится Украина. Планируется, что по Крещатику пройдут представители разных родов войск, Вооруженных сил Украины. Ветераны АТО смогут присоединиться к представителям своих бригад", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал указ о праздновании Дня независимости: без парада, будут молебны и возложение цветов

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