Богдан: Мы подаем в правоохранительные органы информацию о возможных коррупционных схемах в Киеве. ВИДЕО

Об этом он заявил на брифинге в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

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"Это перечень фактов, которые обнародовали журналисты. Мы читаем: строительство Подольско-Воскресенского моста стоимостью 8 млрд гривен выиграла фирма-прокладка, которая перечисляла деньги подрядчику Кузницы на Рыбальском; тендер на Шулявский мост выиграла фирма, принадлежащая другу Кличко - скандальному застройщику Максиму Микитасягу; стеклянный мост был построен и введен в эксплуатацию, а при строительстве его бюджет был разворован господином Столаром, компания которого его строила - пустышка с капиталом в 7000 тыс. грн. Все эти факты обнародованы в интернете мы сегодня подаем в правоохранительные органы для их проверки", - заявил Богдан.

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