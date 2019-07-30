"Разве это уровень руководства офиса главы государства? Как-то неудобно за таких "ньюсмейкеров", - Кличко обратился к Зеленскому. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, обращение обнародовано в Facebook Кличко.

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"Еще раз хочу подчеркнуть: все, что наговорил господин Богдан, – полная чушь и некомпетентность! Но я обращаюсь к президенту: Владимир Александрович, с уважением к вам, но, если власть будут представлять такие лживые непрофессионалы, как Андрей Богдан, - о каких новых стандартах в политике можно говорить?", - заявил Кличко.

Он отметил, что Киевсовет работает прозрачно, эффективно и без "смотрящих".

"Второе: я давно не являюсь руководителем БПП. Третье: деньги кому-то предлагали? Фамилии? Кто? Зачем? А то какие-то сплетни и безосновательная ложь", - добавил он.

Кличко также считает, что это "манипулирование законами и Конституцией".

"И на это все смотрит вся Украина и наши международные партнеры. Разве это уровень руководства офиса главы государства? Как-то неудобно за таких "ньюсмейкеров", - заявил глава КГГА.

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Ранее руководитель Офиса президента Зеленского Андрей Богдан заявил, что на встречах с городским головой Киева Виталием Кличко просил мэра отойти от института "смотрящих".