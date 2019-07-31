Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Выемка документов проводилась 30 июля. Других подробностей на данный момент нет.

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Отметим, что в своем сюжете "Народный контроль" рассказывал о том, что печальноизвестный мост власти Херсона обещают построить уже более пяти лет, потратив на его возведение 142 млн бюджетных средств. Тем временем, местные жители должны часами стоять в пробках на узком железнодорожном переезде.

"Долгострой пережил уже не одного губернатора, призидента уже даже пережил", - отмечает общественный активист Анатолий Скороход. В 2013 году строительство мостоперехода началось при тогдашнем губернаторе Николае Костяке и продолжилось при его приемнике Андрее Гордееве – каждый из них обещал, что "мост будет". Осенью 2017-го управление строительства Херсонской ОГА подписывает договор на проведение строительных работ с киевской фирмой "Укратомэнергобуд" на сумму почти 360 млн грн. Известно, что данное предприятие фигурировало в судебных разбирательствах из-за многомиллионных долгов, а также имело ограниченный строительный ресурс.

В aнaлитичеcкой cиcтеме Youcontrol.com.ua укaзaно, что в декaбре 2017 годa и янвaре 2018 годa, кaк рaз в момент перечиcления "Укратомэнергобуду" 50 миллионов гривен из бюджетa в качестве аванса, нa cчетa компaнии было зaкрыто три иcполнительных производcтвa. Таким образом, кaк только компaния получилa нa cвои cчетa деньги нa cтроительcтво моcтопереходa, cредcтвa были cпиcaны, кaк долги по иcполнительным производcтвaм.

На данный момент, на объекте практически отсутсвуют строители и лишь время от времени появляются представители подрядчика.