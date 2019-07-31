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31.07.19 12:03

На границе с Венгрией украинские пограничники применили оружие при задержании контрабандистов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Закарпатской области на границе с Венгрией украинские пограничники с применением оружия пытались задержать два автомобиля контрабандистов табачных изделий. Один автомобиль задержан, еще один скрылся.

Об этом информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Отмечается, что накануне вечером пограничники мобильной заставы Мукачевского отряда во время патрулирования заметили вблизи границы микроавтобус и внедорожник, оба – марки Mitsubishi.

На границе с Венгрией украинские пограничники применили оружие при задержании контрабандистов 01

"Возле автомобилей находилась большое количество пакетов в черном полиэтилене. Пограничники немедленно начали мероприятия, направленные на прекращение правонарушения. В свою очередь водители автомобилей попытались скрыться от пограничников, осуществляя при этом опасные маневры, которые угрожали жизни и здоровью военнослужащих. Наряд совершил предупредительные выстрелы вверх, но, поскольку контрабандисты проигнорировали законные требования правоохранителей, пограничники совершили еще несколько выстрелов по колесам автомобилей", - сказано в сообщении.

На границе с Венгрией украинские пограничники применили оружие при задержании контрабандистов 02

Водитель внедорожника продолжил движение и, несмотря на повреждении колеса, смог скрыться. Сейчас правоохранители устанавливают его местонахождение.

На границе с Венгрией украинские пограничники применили оружие при задержании контрабандистов 03

Другой автомобиль и водитель задержаны. На мужчину составлен протокол об административном правонарушении по ст.185-10 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Госпогранслужбы) и ст.204-1 (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

На границе с Венгрией украинские пограничники применили оружие при задержании контрабандистов 04

Обнаруженные пограничниками 104 ящика (более 50 тыс. пачек) табачных изделий, которые контрабандисты планировали переправить в соседнюю Венгрию, переданы сотрудникам Государственной фискальной службе.

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