На границе с Венгрией украинские пограничники применили оружие при задержании контрабандистов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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Отмечается, что накануне вечером пограничники мобильной заставы Мукачевского отряда во время патрулирования заметили вблизи границы микроавтобус и внедорожник, оба – марки Mitsubishi.

"Возле автомобилей находилась большое количество пакетов в черном полиэтилене. Пограничники немедленно начали мероприятия, направленные на прекращение правонарушения. В свою очередь водители автомобилей попытались скрыться от пограничников, осуществляя при этом опасные маневры, которые угрожали жизни и здоровью военнослужащих. Наряд совершил предупредительные выстрелы вверх, но, поскольку контрабандисты проигнорировали законные требования правоохранителей, пограничники совершили еще несколько выстрелов по колесам автомобилей", - сказано в сообщении.

Водитель внедорожника продолжил движение и, несмотря на повреждении колеса, смог скрыться. Сейчас правоохранители устанавливают его местонахождение.

Другой автомобиль и водитель задержаны. На мужчину составлен протокол об административном правонарушении по ст.185-10 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Госпогранслужбы) и ст.204-1 (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Обнаруженные пограничниками 104 ящика (более 50 тыс. пачек) табачных изделий, которые контрабандисты планировали переправить в соседнюю Венгрию, переданы сотрудникам Государственной фискальной службе.

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