Фигуранты "дела Хизб ут-Тахрир" в видеообращении поддержали участников акции на Красной площади. ВИДЕО

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает общественное объединение "Крымская солидарность", информирует Цензор.НЕТ.

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"В эти дни в Ростове-на-Дону проходят судебные заседания в отношении наших соотечественников (ялтинская группа по делу "Хизб ут-Тахрир"). Муслим Алиев, Эмир-Усеин Куку, Инвер Бекиров, Арсен Джеппаров, Вадим Сирук, Рефат Алимов - им всем грозят огромные сроки. Но, даже находясь в таком положении, они переживают за свой народ, за своих единоверцев", - говорится в сообщении.

Узнав о том, что 10-11 июля крымские татары вышли с акциями протеста на Красную площадь Москвы и к Московскому городскому суду, они в видеообращении поблагодарили и поддержали тех, кто вышел на эти акции, выражая свою гражданскую позицию и несогласие с незаконными арестами и приговорами в отношении крымских татар.

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