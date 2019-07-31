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31.07.19 14:36

Фигуранты "дела Хизб ут-Тахрир" в видеообращении поддержали участников акции на Красной площади. ВИДЕО

Фигуранты "дела Хизб ут-Тахрир" выступили с обращением, в котором выразили благодарность тем, кто вышел с акцией протеста на Красной площади в Москве.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает общественное объединение "Крымская солидарность", информирует Цензор.НЕТ.

"В эти дни в Ростове-на-Дону проходят судебные заседания в отношении наших соотечественников (ялтинская группа по делу "Хизб ут-Тахрир"). Муслим Алиев, Эмир-Усеин Куку, Инвер Бекиров, Арсен Джеппаров, Вадим Сирук, Рефат Алимов - им всем грозят огромные сроки. Но, даже находясь в таком положении, они переживают за свой народ, за своих единоверцев", - говорится в сообщении.

Узнав о том, что 10-11 июля крымские татары вышли с акциями протеста на Красную площадь Москвы и к Московскому городскому суду, они в видеообращении поблагодарили и поддержали тех, кто вышел на эти акции, выражая свою гражданскую позицию и несогласие с незаконными арестами и приговорами в отношении крымских татар.

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