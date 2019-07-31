"Нужно дать п#зды... побить. Или руку сломать, или ногу", - журналисты полностью реконструировали подготовку нападения на Гандзюк. ВИДЕО

Подготовка к нападению на Гандзюк началась в июле 2018 года, когда организатор нападения Сергей Торбин встретился в херсонском парке с ранее судимым за убийства Алексеем Левиным. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Слідство.Info".

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"Что там за тема?", - поинтересовался Торбин. "Нужно дать п#зды... побить. Или руку сломать, или ногу", - ответил ему Левин.

"Там второй вариант рассматривался - возможно, кислотой плюхнуть ..." - вспоминал позже во время допросов Торбин.

Получив заказ от Левина, он решил передать его четырем знакомым из подразделения разведки, которым командовал во время войны на востоке Украины. Задание он объяснил тем, что Гандзюк якобы плохо относилась к участникам АТО.

""Так что подумайте. Потому что это баба ", - сказал Торбин. "Да, все гуд, отработаем", - ответили ребята", - сообщает "Слідство.Info".

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Торбин сообщил исполнителям адрес Гандзюк. Они устроили за ней слежку и выяснили, что женщину возит на работу водитель. Изначально Катерину собирались избить. Но когда их заметила соседка женщина, подельники изменили планы и решили облить Гандзюк кислотой.

Кислоту купили в Каховке, в 90 км от Херсона. Нападение назначили на утро 30 июля, но в этот день Катерина вышла из подъезда вместе с мужем, и планы пришлось изменить.

"Около 8:00 15 минут утром 31 июля Вишневский заметил служебный автомобиль активистки, о чем сообщил Грабчуку. Когда Гандзюк подходила к машине, Грабчук подбежал к ней и вылил кислоту. Все исполнители скрылись с места преступления различными путями... Позже все встретились в доме в Олешках, где вместе жили. Екатерину Гандзюк с ожогами 40% тела доставили в реанимацию", - информирует "Слідство.Info".

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Через 4 дня исполнители получили деньги за нападение - по 500 долларов.

Вишневского и Горбунова задержали на базе батальона, в котором они когда-то служили вместе с Торбиным. Торбина и Васяновича — на автовокзале Херсона.

"Через год после нападения на Гандзюк правоохранители так и не назвали заказчиков убийства. Не технических заказчиков, а тех, кто был напрямую заинтересован, чтобы активистка прекратила свою деятельность", - подводят итог в "Слідство.Info".

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

28 января 2019 года отец погибшей Виктор Гандзюк заявил, что с подозреваемым сотрудничают председатель Херсонского облсовета, член партии "Батькивщина" Владислав Мангер, глава Херсонской областной государственной администрации, член "Блока Петра Порошенко" Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук.

11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

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7 мая правоохранители задержали 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк: Вячеслава Вишневского, Виктора Горбунова, Владимира Васяновича, Сергея Торбина и Никиты Грабчука. Через несколько месяцев обвиняемые признали свою вину, а прокуратура изменила им подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

6 июня суд вынес приговор исполнителям. Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, а непосредственного вылившего на Гандзюк кислоту Никиту Грабчука - к 6 годам тюрьмы. Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор - 4 года заключения, Виктор Горбунов - 3 года.

15 февраля суд арестовал Мангера с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. В тот же день глава Херсонского облсовета вышел из СИЗО под залог, а 18 февраля он вышел на работу.

3 апреля Шевченковский райсуд Киева обязал Мангера носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.

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31 мая Мангеру смягчили и продлили меру пресечения. 25 июня суд снова обязал Мангера носить браслет и сдать загранпаспорт.

24 июля стало известно, что ГПУ остановила расследование против Мангера и Левина в деле об убийстве Гандзюк.