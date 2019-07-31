"Вы же жили с этим прокурором 4 года, поживите еще месяц", - Зеленский о замене местных прокуроров после избрания нового главы ГПУ. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента, об этом Зеленский заявил, отвечая на жалобы представителей общественности по поводу работы прокурора области Сергея Овчаренко.

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"Мне сейчас сложно что-то говорить о прокуроре. Во-первых, я не знаю этого человека. Во-вторых, мы назначим нового генерального прокурора. Это будет, когда появится новая Верховная Рада. И это ему задача – менять всех прокуроров... Вы же жили с этим прокурором 4 года, поживите еще месяц. Пусть генеральный прокурор разбирается с этим вопросом", - подчеркнул президент.

Глава государства уточнил, что в его полномочия не входит назначение и увольнение местных прокуроров.

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