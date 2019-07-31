Нетрезвый водитель в Житомире зажал автостеклами руку патрульному и протащил его за машиной 35 метров. ВИДЕО

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает Патрульная полиция Житомирской области, информирует Цензор.НЕТ.

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"Около 23.30 по ул. Небесной Сотни полицейские автопатруля заметили транспортное средство, двигавшееся с включенным аварийным светом и маневрировавшее по проезжей части, не включая указатели поворота. Патрульные подали водителю сигнал об остановке. Он остановился, но на вопросы инспекторов отвечать отказался, как и предоставить удостоверение на право управления транспортным средством. При этом у мужчины были явные внешние признаки опьянения", - говорится в сообщении.

впоследствии водитель поднял стеклоподъемник своих дверей, зажав при этом руку одного из патрульных, и резко начал движение авто. В результате нарушитель протащил полицейского за своим автомобилем около 35 м.

Сам водитель сбежал с места происшествия и сейчас проводятся мероприятия для его задержания.

Помимо административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения ему грозит еще и уголовная.

Квалификация события – ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает ответственность в виде ограничения или лишения свободы сроком до 5 лет.

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