Враг пять раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр ОС. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

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Уточняется, что вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенного минскими соглашениями оружия - миномета калибра 82 мм.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил - вблизи Песков (из подствольного гранатомета), Водяного (из стрелкового оружия), Широкино (из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия), дважды - возле Лебединского (из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия).

Потерь с украинской стороны не зафиксировано.

Напомним, 30 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники единожды нарушили запрет на использование любого оружия, обстреляв позиции ОС возле Луганского из гранатометов различных систем. Потери с украинской стороны не зафиксированы.

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