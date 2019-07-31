В России актера арестовали за ролик, в котором он изобразил пьяного гаишника. ВИДЕО

​Суд в Москве арестовал на восемь суток актера театра "Современник" Дмитрия Смолева, который снялся в ролике в форме сотрудника автоинспекции. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио Свобода".

В ролике, который ранее появился в соцсетях, актер, одетый в полицейскую форму, изображает пьяного сотрудника ГИБДД. Полиция начала поиски снявшегося в ролике, посчитав, что он "дискредитирует органы внутренних дел". Сотрудники ГИБДД вместе с полицейскими района Якиманка выяснили, что в видео снялся 37-летний актер "Современника".

"За этот анонимный ролик его искали неделю, выясняли личность, проводили опознания. Выяснили, опознали, приехали в театр и с репетиции увезли" - написал в фейсбуке культурный обозреватель Слава Шадронов.

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Смолев был задержан накануне вечером прямо перед спектаклем "Дюма", в котором он должен был играть. Режиссер постановки Михаил Ефремов перед началом спектакля сообщил зрителям, что Смолева "загребли мусора". Роль исполнил другой артист.