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01.08.19 01:57

Украинец оборудовал в "Волге" бак для перевозки спирта через границу, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Пограничники Подольского отряда обнаружили тайник с сигаретами и спиртом в автомобиле украинца.

Пограничный наряд в пункте пропуска "Славяносербка" на границе с Молдовой провел углубленный обзор машины украинской регистрации, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГПСУ.

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44-летний гражданин Украины, проживающий в Молдове, управляя автомобилем "Волга" направлялся в Украину. Во время совместного с таможенниками осмотра пограничники обнаружили сигареты без акцизных марок, скрытые в запасном колесе. Также водитель переоборудовал дно своего автомобиля путем изготовления дополнительного конструктивного элемента. Тайник человек заполнил прозрачной жидкостью. Всего из тайника пограничники слили 65 л жидкости, предварительно - спирта.

Обнаруженный товар и автомобиль, сумма оценки которых составила более 85 000 гривен, правоохранители изъяли. Водителя привлекли к ответственности по ст. 483 Таможенного кодекса "Перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля".

Украинец оборудовал в Волге бак для перевозки спирта через границу, - Госпогранслужба 01

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Украинец оборудовал в Волге бак для перевозки спирта через границу, - Госпогранслужба 02
Украинец оборудовал в Волге бак для перевозки спирта через границу, - Госпогранслужба 03
Украинец оборудовал в Волге бак для перевозки спирта через границу, - Госпогранслужба 04
Украинец оборудовал в Волге бак для перевозки спирта через границу, - Госпогранслужба 05

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Украинец оборудовал в Волге бак для перевозки спирта через границу, - Госпогранслужба 06
Фото: dpsu.gov.ua

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