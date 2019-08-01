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01.08.19 09:05

Под Киевом сгорела АЗС: пострадал один человек, - ГСЧС. ВИДЕО

В с.Тарасовка Киево-Святошинского района в результате пожара на территории модульной автозаправочной станции пострадал один человек.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

Видео dtp.kiev.ua

"1 августа в 4:48 в с. Тарасовка Киево-Святошинского района на территории модульной АЗС возник пожар. В результате пожара пострадал 1 человек, который с ожогами госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении.

Спасатели ликвидировали пожар в 6:03 на площади 150 кв. м.

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Также отмечается, что на пожаре сгорели две заправочные колонки с бензином и сжиженным газом, пластиковая емкость с дизтопливом (объемом 10 м3), здание охраны (площадью 6 кв. м), поврежден легковой автомобиль.

"Спасено 2 наземные емкости объемом по 20 кв. м. (бензин и сжиженный газ)", - добавили в ведомстве.

К тушению пожара от ГСЧС привлекалось 30 человек личного состава и пять единиц техники.

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