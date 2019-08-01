С начала суток наемники РФ осуществили три обстрела позиций ООС, один украинский военнослужащий ранен, - Минобороны. ВИДЕО

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

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"По состоянию на 12 часов, 1 августа, российско-оккупационные войска осуществили 3 обстрела. (…) По имеющейся информации, с начала текущих суток один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Сейчас воин находится в одном из военных мобильных госпиталей, где ему оказывается вся необходимая помощь", - сказал спикер Минобороны Максим Праута.

Так, на Луганском направлении опорные пункты подразделений Объединенных сил в районе населенного пункта Попасная с 5 утра были обстреляны со стороны оккупированного поселка Молодежное из стрелкового оружия.

Кроме того, на Донецком направлении боевики в течение 15 минут вели огонь из пулеметов крупного калибра по позициям украинских военных неподалеку населенного пункта Павлополь.

Также в 10:30 противник из крупнокалиберного пулемета обстреляли позиции украинских защитников города Красногоровка.

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