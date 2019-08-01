Наемники РФ не пускают украинских саперов на другую сторону моста в Станице Луганской. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса", об этом сообщили в пресс-службе Станично-Луганской районной государственной администрации.

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Станично-Луганская РГА опубликовала видео, на котором наблюдатель ОБСЕ передал представителю украинской стороны СЦКК, что члены незаконных вооруженных формирований не позволят проводить работы на той стороне моста.

В пресс-службе РГА подчеркнули, что провести разминирование на другой стороне моста должны именно украинские саперы.



"Если даже со стороны боевиков так называемые саперы проведут работы, то кто будет нести ответственность, если что-то случится?" - пояснили в РГА.

Там отметили, что работы по реконструкции моста будут проводить украинские строители и за их безопасность должны отвечать украинские саперы.



В Станично-Луганской РГА добавили, что вопрос доступа саперов ГСЧС Украины на другую сторону будет поднят представителем Украины в Трехсторонней контактной группе Леонидом Кучмы.

Также сегодня на КПВВ "Станица Луганская" приезжал губернатор Луганской области Виталий Комарницкий. Он также намерен поднять вопрос доступа саперов на своем уровне, рассказали в пресс-службе РГА.

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Напомним, президент Владимир Зеленский 7 июля посетил Станицу Луганскую и заявил о намерениях восстановить разрушенный мост, через который люди пересекают линию разграничения.