Сербский дальнобойщик пытался провезти через границу 11 тыс. пачек сигарет в топливных баках фуры, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

43-летний гражданин Сербии грузовиком Scania направлялся в Черногорию через пункт пропуска "Дьяково" с партией курятины.

Во время совместного погранично-таможенного контроля оказалось, что иностранец, кроме официального груза, решил подзаработать еще и на контрабанде Водитель продумал свой маршрут и, вероятно, заправлять автомобиль планировал за рубежом, поскольку все канистры и топливные баки грузовика вместо горючего были упакованы сигаретами.

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Спратанные более 11 тыс. пачек сигарет правоохранители изъяли. Вместе с сигаретами водитель потерял и грузовик сербской регистрации. Сейчас устанавливается сумма оценки изъятого имущества.

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