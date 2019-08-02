Обвалилась часть железобетонной конструкции на опоре №3 пешеходного моста на Труханов остров в Киеве. ВИДЕО

Видео обрушения моста опубликовали в Facebook-сообществе "Киев Оперативный", информирует Цензор.НЕТ.

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"На этот раз - Пешеходный мост на Труханов остров не выдержал, часть бетонной конструкции обвалилась. Что делать будем с этими мостами?", - спрашивают администраторы сообщества.

В пресс-службе КГГА заверили, что пользоваться мостом - безопасно.

"Парковый пешеходный мост на Труханов остров безопасен для пешеходов, сооружение находится под наблюдением специалистов КП "Киевавтодормост"", - сказано в сообщении на сайте городской администрации.

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Там добавили, что обрушилась железобетонная конструкция на опоре №3.

"Сейчас приняты меры по обеспечению безопасности движения пешеходов по мосту и идет подготовка технического задания на разработку первоочередных действий по восстановлению конструкций моста и проведение глубокого специального обследования", - сообщили в КГГА.