Антиукраинский интернет-агитатор, работавший на спецслужбы РФ и террористов "Л/ДНР", выявлен в Сумах, - СБУ. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на прес-центр СБУ.

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Оперативники спецслужбы установили, что житель областного центра размещал на персональной странице одной из запрещенных социальных сетей информацию с призывами к нарушению территориальной целостности Украины и изменению государственной границы. Также злоумышленник популяризировал террористические организации "Д/ЛНР".

По оперативной информации, антиукраинские публикации злоумышленник получал, в частности, во время личной переписки в социальной сети с фейковыми аккаунтами, созданными представителями спецслужб РФ. Фигурант производства также брал информацию с пропагандистских ресурсов страны-агрессора и незаконных вооруженных формирований.

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Во время обыска по месту жительства агитатора правоохранители обнаружили компьютерную технику и другие вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия.

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