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03.08.19 19:59

Украинец пытался вывезти в Румынию в межпотолочном пространстве прицепа грузовика DAF более 20 тысяч пачек сигарет, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня утром в пункте пропуска "Дьяково" пограничники Мукачевского отряда совместно с сотрудниками таможни обнаружили партию табачных изделий.

Переместить в соседнюю Румынию сигареты пытался 33-летний гражданин Украины, который прибыл в пункт пропуска грузовым автомобилем DAF, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы. Контрабанду пограничный наряд обнаружил в межпотолочном пространстве прицепа. В тайнике грузовика, которым из Украины в Румынию перевозили груз поддонов, находилось 20 800 пачек сигарет.

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Сейчас сигареты и прицеп у украинца изъяли.

Украинец пытался вывезти в Румынию в межпотолочном пространстве прицепа грузовика DAF более 20 тысяч пачек сигарет, - ГПСУ 01
Украинец пытался вывезти в Румынию в межпотолочном пространстве прицепа грузовика DAF более 20 тысяч пачек сигарет, - ГПСУ 02
Украинец пытался вывезти в Румынию в межпотолочном пространстве прицепа грузовика DAF более 20 тысяч пачек сигарет, - ГПСУ 03

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Украинец пытался вывезти в Румынию в межпотолочном пространстве прицепа грузовика DAF более 20 тысяч пачек сигарет, - ГПСУ 04
Украинец пытался вывезти в Румынию в межпотолочном пространстве прицепа грузовика DAF более 20 тысяч пачек сигарет, - ГПСУ 05
Украинец пытался вывезти в Румынию в межпотолочном пространстве прицепа грузовика DAF более 20 тысяч пачек сигарет, - ГПСУ 06
Украинец пытался вывезти в Румынию в межпотолочном пространстве прицепа грузовика DAF более 20 тысяч пачек сигарет, - ГПСУ 07

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Украинец пытался вывезти в Румынию в межпотолочном пространстве прицепа грузовика DAF более 20 тысяч пачек сигарет, - ГПСУ 08
Украинец пытался вывезти в Румынию в межпотолочном пространстве прицепа грузовика DAF более 20 тысяч пачек сигарет, - ГПСУ 09
Фото: dpsu.gov.ua

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