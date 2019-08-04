Новоизбранный нардеп Мезенцева вручила президенту обращение активистов о хищении средств и небрежности руководства 92-й ОМБр. ВИДЕО

Об этом она пишет в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В соцсетях пожаловались, что с бойцов 92-й ОМБр собирают деньги на обустройство, командование начало внутреннее расследование

Нардеп уточняет, что одно обращение касается хищения средств в 92-й отдельной механизированной бригаде, профессиональной небрежности руководства подразделения, продажи аптечек образца НАТО и их замена на просроченные лекарства. Второе - вырубки деревьев в лесопарке в центре Харькова.

Напомним, в 2017 году Военная прокуратура возбудила дело по статье 115 (покушение на убийство) по заявлению Дмитрия Бизонича - заместителя командира бригады по тыловой части 92-й механизированной бригады. Бизонич заявил, что его якобы пытался убить командир бригады Владимир Кокорев.

Оперативное командование "Восток" объявило о проведении проверки и временно отстранило комбрига от должности, а также обязало его пройти проверку военно-медицинской комиссии. Кроме того, харьковские волонтеры отправили письма президенту Украины Петру Порошенко, Генпрокурору Юрию Луценко и главе Генштаба Виктору Муженко с просьбой взять расследование под собственный контроль.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Я тоже Виталий Маркив", - нацгвардейцы и ветераны АТО выступили в поддержку осужденного в Италии украинца. ВИДЕО

Командир бригады Владимир Кокорев получил предупреждение о неполном служебном соответствии.