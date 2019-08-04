Протесты в Москве: мужчину задержали, когда он расхваливал журналистам действия силовиков. ВИДЕО

Видео задержания опубликовал российский телеканал "Дождь", информирует Цензор.НЕТ.

"На мой взгляд, действия сотрудников полиции достаточно мягкие, не как в прошлом. Я вижу, что они пугают, забирают по одному, чтобы многие испугались и ушли", - сказал Булдыгин.

"Молодой человек, давайте, с нами пройдемте", - сказали силовики и увели его из кадра.

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Напомним, накануне в Москве состоялись массовые акции протеста против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу. Полиция задержала более 800 протестующих. По данным СМИ, задержаниями руководил бывший полковник украинского "Беркута" Сергей Кусюк, который занимался разгоном протестов на киевском Майдане, а после революции сбежал в Россию и был взят на работу в российские правоохранительные органы.