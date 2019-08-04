Активисты призывают объявить 29 августа Днем Памяти павших защитников Украины. ВИДЕО

29 августа 2019 года побратимы и родные погибших под Иловайском, общественные деятели соберутся у Стены Памяти на Михайловской площади в Киеве. Соответствующее мероприятие создано в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Два года подряд у Стены Памяти на Михайловской площади общественные деятели, активисты, моральные авторитеты нации, интеллектуальная и культурная элита, люди, формирующие общественное мнение, записывали видеообращения к Президенту Порошенко и народу Украины, распространяли их через интернет-ресурсы и социальные сети в надежде быть услышанными", - сказано на странице мероприятия.

В прошлом году 29 августа возле Стены Памяти собрались более 5000 членов семей погибших героев, утверждают организаторы акции. Одновременно память павших защитников чтут в этот день во Львове, Бахмуте, Херсоне, Чернигове, Кривом Роге. В двух последних городах День Памяти официально признан на местном уровне.

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Кроме того, на следующий год 29 августа занесли в церковный календарь Православной церкви Украины как Народный День Памяти павших в российско-украинской войне защитников Украины.

Идея официально объявить 29 августа Днем Памяти павших защитников Украины возникла 2 года назад. С тех пор инициативная группа дважды встречалась с тогдашним президентом Порошенко, состоялись встречи с двумя десятками депутатов от разных политических фракций. "Но оказалось что у чиновников высокого ранга другое видение относительно установления даты Дня Памяти", - утверждают организаторы.

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"Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский имеет огромный кредит доверия семей погибших героев, которые надеются еще при жизни получить желаемый День Памяти, когда не только они будут собираться для памяти павших героев", - сказано на странице мероприятия.

Организаторы акции призывают всех неравнодушных прийти 29 августа к Стене Памяти возле Михайловского собора. А тех, кто не может это сделать - зажечь свечу в память об украинских воинах.

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