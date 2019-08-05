За 5 лет украинцы сплели более 1 млн кв.м маскировочных сеток для армии, - волонтер Корягина. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об истории зарождения движения и про нынешние возможности Укринформу рассказала координатор движения Олеся Корягина.

"Собственно проектом эта инициатива стала не сразу. Изначально не было плана, была просто идея. Группа энтузиастов собралась в магазине "Каптерка" на улице Сагайдачного, что принадлежал сотнику Майдана Андрею Хлеборезу. Здесь был создан пункт сбора помощи фронту с самого начала боевых действий на Донбассе: люди сносили сюда все, что нужно было на войне: одежду, обувь, продукты питания, бинокли... Среди того случалась и военная форма советского образца, которую нужно было, возможно, где-то подшить, подлатать. А еще много было камуфляжа с секонд-хенда разного качества. Мы увидели, что есть много отходов и придумали разрезать тряпки на лоскутки и связывать их воедино. Первый фрагмент маскировочной сетки вышел в форме небольшого треугольника. Мы повесили его на куст и увидели, что он действительно маскирует. Андрей сказал: "Окей, занимайтесь!"

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К осени энтузиасты плели сетки из старых вещей, которые им приносили неравнодушные киевляне, во дворе магазина. Ежедневно в этом деле были заняты до сотни волонтеров. А потом их попросили оттуда, потому что стали кому-то мешать. Да и холодно стало. Поэтому группа разделилась на четыре – каждая стала работать под руководством своих лидеров по другим адресам. Параллельно возникали такие же движения по другим городам Украины: сначала в Николаеве, Днепропетровске, Полтаве, Краматорске, Одессе... Через полгода их уже было почти полсотни. До сих пор работают в прифронтовых городах, таких как Дружковка, Рубежное, Старобельск... Появились даже за границей: в Италии, Чехии, Бельгии, Польше. А из немецких городов Франкфурта и Мюнхена гуманитарная помощь, в том числе в виде маскировочных сеток, продолжает поступать и сегодня. В проекте были заняты тысячи людей. Координаторы даже сняли ролик с пошаговой подсказкой, чтобы желающие могли изготовить сетку даже дома.

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"Таким образом, идея превратилась в самый масштабный волонтерский проект по количеству привлеченных людей. Трудно точно сказать, сколько квадратных километров они сплели за это время сеток, которые защищают наших воинов, но по очень приблизительным подсчетам, в прошлом году это был один миллион квадратных метров", - говорит Корягина.

За 5 лет у Олеси благодаря социальным сетям появилось много друзей, которые обеспечивают её сырьем. В основном они работают на крупных промышленных и малых швейных предприятиях, производящих армейскую камуфляжную одежду, где много отходов ткани.

Между тем потребность в маскировочных сетках на фронте остается актуальной, говорит Корягина, ведь это расходный материал, который может сгореть, сгнить, испачкаться и тому подобное. Минобороны не обеспечивает солдат такими вещами в полной мере. К тому же, государственная доставка их на фронт – процедура долгая. Воины, перебазовываясьс позиции на позицию, бывает, остаются совершенно "голыми". И тогда их выручают волонтеры, доставляя маскировочные сетки лично или "Новой почтой" или "Інтаймом" - группы сеточников работают с отдельными подразделениями направления. И каждая из них, кстати, имеет собственный почерк плетения.

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