Обстрелы возле Южного и Водяного: потерь нет. ВИДЕО

Об этом сообщил на брифинге представитель Минобороны Максим Праута, информирует Цензор.НЕТ.

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"По состоянию на 12 часов сегодня, 5 августа, российско-оккупационные войска осуществили два обстрела. По имеющейся информации, с начала текущих суток ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен", - сказал он.

По словам Прауты, на Луганском направлении противник после полуночи в течение 25 минут со стороны шахты имени Гагарина вел огонь из стрелкового оружия по опорным пунктам подразделений Объединенных сил в районе населенного пункта Южное. На Донецком направлении враг также применил стрелковое оружие и около 5 утра обстрелял позиции украинских войск неподалеку от Водяного.

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Подразделения Объединенных сил надежно контролируют ситуацию на линии соприкосновения, соблюдая условия прекращения огня, отметил спикер.