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05.08.19 15:14

"#бать! Ах#еть! Один склад взорвался, а там их много", - на складах воинской части в Красноярском крае России детонируют боеприпасы. ВИДЕО

На территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края России начались взрывы на складе боеприпасов воинской части №74008. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал Дождь, власти приступили к эвакуации близлежащего поселка Каменка. В сети появились видеозаписи взрывов и эвакуации местных жителей.

"Сейчас в поселке воют сирены, а люди спешно покидают свои дома. Сообщается, что ограничено движение при въезде на Назаровскую гору. В сторону Назарово автомобили не пропускают. Автомобилисты заявляют, что движение на этом участки дороги затруднено, так как по направлению из Каменки - огромный поток машин. Взрывы, которые слышали в Ачинске, ощутили и жители района, очевидцы говорят, что их прокатилась целая волна, у людей от взрывной волны вылетели окна. Официальной информации об инциденте до сих пор нет. В социальных сетях сообщают о гибели военных", - сообщает одно из местных изданий.

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