Бывшие пленники террористов предоставили свидетельства о пребывании в застенках "ЛНР", - СБУ. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

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"С начала 2019 года уже 11 человек предоставили Службе безопасности Украины показания о фактах физического насилия и моральных издевательств над украинскими заложниками в застенках на временно оккупированной территории Луганщины", - информирует СБУ.

В одном из фрагментов видео говорится о том, что к правоохранителям обратился житель Станично-Луганского района, которого пророссийские наемники безосновательно обвинили в связях с украинскими спецслужбами и подвергли жестоким пыткам. Мужчина сообщил, что во время пребывания у отца в Луганске его неоднократно задерживали представители так называемого "МГБ ЛНР". Прибегая к методам физического давления, террористы пытались "выбить" из мужчины признание в мифических преступлениях. В заключение бандиты вывезли его за город и после очередного избиения приказали возвращаться на контролируемую украинскими властями территорию.

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Жительница Лисичанска дала показания о своем пребывании в камере Луганского следственного изолятора. Женщина сообщила, что кроме нее там была еще одна девушка, которую "спецслужба" боевиков обвинила в шпионской деятельности против квазиреспубликы. Террористы жестоко пытали "шпионку": неоднократно подвергали избиениям и пыткам электротоком. Чтобы создать необходимый видеосюжет для своего пропагандистского телеканала, боевики заставили ее передать подготовленный ими текст с "раскаянием". Так называемый суд "ЛНР" осудил девушку до 12 лет заключения.

Кроме того, по словам жительницы Лисичанска, к заключенным, которые содержались в изоляторе по обвинению в убийствах и других тяжких уголовных преступлениях, администрация относилась значительно гуманнее, чем к украинским патриотам.

"СБУ в очередной предостерегает граждан без необходимости воздержаться от поездок на временно оккупированные территории. В случае пребывания в ОРДЛО, призываем наших соотечественников быть осторожными и внимательными и не привлекать к себе внимание боевиков. Ведь для "показателей" и отчета перед российскими кураторами террористы готовы заплатить любую цену", - предупредили в СБУ.

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