Авиабригада ВМС совершенствовала летную подготовку и тренировалась уничтожать условную подводную лодку, - Минобороны. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны, экипажи совершенствовали летную подготовку, отрабатывали элементы поиска и оказания неотложной помощи пострадавшим и эвакуацию, отслеживали и уничтожали условную подводную лодку.

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Учения проходили не в пункте постоянной дислокации морской авиационной бригады, а в полевых условиях с развертыванием полевого лагеря.

Силами личного состава бригады была установлена ​​связь, обустроен палаточный городок и подготовлены площадки взлетно-посадочной полосы.

"Экипажи вертолетов Ми-14, Ка-27 и самолета Ан-26 совершенствовали летные навыки, проводили полеты в зоне и по кругу. Кульминацией летно-тактических учений стал поиск и отслеживание морскими авиаторами подводной лодки противника с последующим нанесением бомбового и торпедного ударов. Выполнение этого элемента учений проводилось с полным боекомплектом. При ведении воздушной разведки экипаж вертолета Ка-27 обнаружил местонахождение врага. На место обнаружения условной подводной лодки выдвинулась группа передовых авиационных наводчиков, которые отработали элементы целеуказания и корректировки огня. Экипажи противолодочных вертолетов и самолета Ан-26 уничтожили условного противника", - говорится в сообщении.

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